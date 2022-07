Morre autor do bordão 'me dê papai', que virou meme nas redes sociais

O homem conhecido pelo bordão "me dê, papai", um dos memes mais populares do país, morreu no domingo (3) em Tauá, no Ceará. Iatami Alves Bezerra, de 56 anos, ficou conhecido depois de um vídeo viral de 2015. Ele era conhecido como Zé Iaiá.

Ele passou mal e desmaiou no meio da rua no início da tarde no bairro Bezerra de Souza, segundo informações do G1.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas constatou que ele já estava morto por conta de uma parada cardíaca.



Na cena que viralizou de Zé Iaiá, uma pessoa pergunta se ele quer bolacha, leite ou comer e ele faz cara de choro, dizendo que não. Ao ser questionado se quer cachaça, ele sorri. "Me dê, papai", diz.

O vídeo do Youtube original já tem 1,6 milhão de visualizações, mas a cena também correu várias páginas de humor em diversas redes sociais.