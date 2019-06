Morre em hospital mulher baleada em ataque no bairro de Narandiba

Morreu na madrugada deste domingo (23), no Hospital Roberto Santos, Lucidalva Reis da Silva, 40 anos, uma das duas pessoas baleadas em uma ação criminosa que deixou um homem morto na tarde de ontem, no bairro de Narandiba.

Segundo boletim da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Lucidalva morreu às 2h30 de hoje. Um homem de identidade ainda ignorada morreu ontem mesmo, no local do tiroteio. Outro homem segue internado no Hospital Roberto Santos, mas não há informação sobre seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Militar, os PMs da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Tancredo Neves) foram informados ontem de que houve disparos de arma de fogo na Avenida Edgard Santos, mesma via em que fica a unidade policial.

Quando localizaram o trecho em que houve o crime, os policiais encontraram uma pessoa sem vida e outra baleada, e foram informados de que uma terceira vítima já havia sido socorrida por moradores. Os PMs socorreram o outro baleado e isolaram a área.

A motivação do crime ainda é investigada e não há informação sobre o atirador. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).