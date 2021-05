Morre Gigio Espinheira, cão de Salvador que virou celebridade nas redes sociais

O cão da raça Yorkshire Gigio Espinheira morreu neste final de semana, em Salvador. O cachorro ficou famoso nas redes sociais. No instagram, onde tinha uma conta há oito anos, o cão tem mais de 130 mil seguidores.



A dona do cão e administradora das redes sociais de Gigio, Leda Espinheira comunicou a morte do animal. O post contou com muitos comentários lamentando a morte do cão, um dos primeiros animais da Bahia a virar celebridade nas redes sociais.



"TRISTEZA. Foram 15 anos de muito amor e dedicação. Difícil nesse exato momento descrever a nossa dor por ver nosso amado guerreiro GIGIO nos deixar, partindo nossos corações ", escreveu.



Gigio morreu por complicações em decorrência da doença do carrapato, que ataca a imunidade do cão e afeta órgãos importantes.