Morre mãe de padre Fábio de Melo, vítima da covid-19

Dona Ana Maria Melo, mãe do padre Fábio de Melo, faleceu hoje aos 83 anos. A matriarca do religioso, que estava internada desde o último dia 15, em um hospital particular de Uberlândia, em Minas Gerais, não resistiu às complicações da Covid-19.



A notícia foi dada pelo religioso, que fez um post emocionante em suas redes sociais.

"Minha mãe partiu hoje. Logo cedo, como quem tem pressa de viver a eternidade. A mim resta a dor térrea, o ferimento que rasga o corpo e a alma. Ela me deu a vida num Sábado de Ramos, como hoje. Nossa simbiose reuniu as regras do nascer e do morrer", escreveu Fábio ao postar um vídeo onde aparece cantando para Dona Ana.