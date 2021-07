Morre Mário Monjardim, dublador de 'Pernalonga' e 'Salsicha', de Scooby Doo

A semana que já era triste para a dublagem nacional ficou ainda mais. Morreu, nesta sexta-feira (30), o dublador Mário Monjardim, de 86 anos. Ele morreu em casa e a causa da morte não foi divulgada, mas em 2020, Monjardim sofreu um AVC.



Mestre na arte da dublagem, Monjardim deu voz a personagens como Pernalonga, da Looney Tunes, e Salsicha, da turma do Scooby-Doo, onde o dublador fez parceria com Orlando Drummond, que morreu na última terça-feira (27), no Rio de Janeiro. Drummond dublava o cão e melhor amigo de Salsicha.

Ícones da dublagem nacional e amigos por mais de 60 anos, Monjardim e Drummond morrem com três dias de diferença (Foto: Reprodução)

O dublador deixa a esposa, Branca Monjardim, e cinco filhos. Amigos por mais de 60 anos, Drummond e Monjardim são considerados ícones da dublagem nacional. Em 2016, após anos sem se encontrar, a dupla voltou a se ver e celebrou a amizade.