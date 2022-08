Morre Mikhail Gorbachev, ex-presidente da União Soviética

O último líder da União Soviética Mikhail Gorbachev morreu, nesta terça-feira (30), aos 91 anos, segundo autoridades de hospitais informaram a agências de notícias russas. A informação é da Reuters.

Após o fim da Guerra Fria, o ex-líder ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1990. Crítico do atual presidente Vladimir Putin, chegou a concorrer à eleição presidencial em 1996, mas se saiu mal. Em novembro de 2012, Gorbachev lançou um livro de memórias, e lamentou não ter levado a União a um “bom porto”.

Vida

Mikhail Sergeyevich Gorbachev nasceu em 1931, filho de imigrantes russo-ucranianos. Ele perdeu duas irmãs e um tio durante a fome no país, em 1933.

Gorbachev se formou em Direito na Universidade de Moscou em 1955 e conheceu a esposa Raisa Titarenko na universidade, com quem se casou em 1953. Raisa morreu em 1999, em decorrência de leucemia. Os dois tiveram a filha Irina Mikhailovna Virganskaya, em 1957.

Política

Durante o período na Universidade de Moscou, ingressou no Partido Comunista. Em 1970, chegou ao cargo de primeiro-secretário do Stavropol Kraikom. Em 1979, foi promovido ao Politburo, comitê central do partido comunista da antiga União Soviética.

Após a morte de Konstantin Chemenko, em 1985, Gorbachev foi eleito Secretário-Geral do Politburo, mesmo sendo o mais jovem da organização.

No ano seguinte, anunciou uma série de reformas que visavam revitalizar a União Soviética. Perestroika (reestruturação) e glasnost (abertura) são algumas das medidas que ficaram conhecidas por promoveram a maior abertura política e econômica do estado soviético.