Morre mulher que foi atropelada na Boca do Rio

A auxiliar administrativa Érica Bitencourt Santos, 29 anos, que foi atropelada na Boca do Rio, em Salvador, e teve uma perna amputada, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta terça-feira (31). Outras três pessoas que ficaram feridas no acidente já receberam alta médica. A polícia afirma que identificou o motorista e que o atropelo foi proposital.

O crime aconteceu na noite de domingo (29) e o nome do motorista não foi divulgado. Segundo testemunhas, o homem estava em uma festa na Rua Pedro Ferreira, na Boca do Rio, quando se desentendeu com algumas pessoas. Ele entrou no carro e avançou sobre alguns pedestres, atropelando quatro pessoas. As vítimas foram Érica, a amiga dela, o marido e o pai dessa amiga.

O caso mais grave foi o de Érica. Ela foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE) teve uma das pernas amputadas, mas não resistiu aos ferimentos. O horário e o local do sepultamento ainda não foram divulgados.

O caso foi registrado pela 9ª Delegacia (Boca do Rio). Imagens da câmera de segurança foram solicitadas para ajudar no caso e o motorista em questão já foi identificado, informou a Polícia Civil. A Transalvador informou que a não registrou a ocorrência.