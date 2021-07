Morre o empresário e joalheiro baiano Carlos Rodeiro

O joalheiro baiano, empresário e designer, Carlos Rodeiro morreu nesta segunda-feira (26).



Vítima de tumor no cérebro, que foi diagnosticado em abril, no Hospital da Bahia, ele chegou a ser operado no Hospital Albert Einstein, na capita paulista, mas morreu nesta segunda-feira em uma clínica em Salvador.



Celebrado por trabalhos que uniam religiosidade e toque urbano, Carlos Rodeiro trabalhou por mais de 30 anos no mundo das joias e teve peças usadas até pelas princesas Caroline e Stéphanie de Mônaco, e Madonna.



Ele promoveu diversos eventos do mundo da moda na Bahia. Ele era proprietário de uma loja no Shopping Barra.



Durante a pandemia, Rodeiro intensificou seu trabalho nas plataformas digitais. Em julho do ano passado, em entrevista ao Alô Alô Bahia, Rodeiro falou sobre o trabalho nos meios digitais e como tentava ajudar as pessoas durante a pandemia.



“Como empresário, tentei me reinventar de algumas formas, me voltando para o mundo digital. Considero 2020 como um ano perdido, mas temos que ser guerreiros, usar a criatividade para trazer novos objetos de desejo. Tenho fé que 2021 será um ano bom. Muita gente vai aprender com tudo isso, inclusive eu”, disse na ocasião.

"A vida inteira eu me preocupei em ajudar tanto os amigos que passavam por alguma dificuldade quanto instituições de caridade que cuidam de idosos e de pacientes portadores de HIV. Com a pandemia, intensifiquei o auxílio da maneira que pude e integrei um grupo de ajuda do meu bairro, o Corredor da Vitória, comprando uma quantidade de máscara para doação”, disse Rodeiro em uma de suas últimas entrevistas.



Amigos e admiradores lamentam morte

Logo após o anúncio da morte de Rodeiro, diversos amigos e admiradores lamentaram a morte do baiano. A cantora Daniela Mercury lembrou que Rodeiro desenhou as alianças do seu casamento com Malu Verçosa.

"Meu amigo querido se foi… Partiu voando, daquele jeito agitado dele! Carlinhos misturou a arte dele com a minha em muitas ocasiões. Mas uma das mais especiais foi quando ele desenhou o símbolo do meu amor com @maluvercosa ! @carlosrodeiro fez duas das nossas alianças! Elas são fortes, simbolizam nossa paixão, refletem nossa união e, agora, você está eternizado junto ao nosso amor. Eu e Malu estamos profundamente sentidas e já com muita saudade! Te amo", escreveu Daniela no Instagram.



O advogado Rafa Kafka disse, no Twitter, que a Bahia perdeu um gênio. "Perdemos um gênio que uniu uma arte tão antiga com a nossa cultura afro-baiana, sempre orgulhoso da rica tradição que temos!", escreveu.