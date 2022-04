Morre Pedro Machado, defensor público da Bahia; DPE declara luto

A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) declarou luto oficial de três dias pela morte do defensor Pedro Joaquim Machado, 68 anos, ocorrido nesta sexta-feira (15). Machado dedicou 25 anos de vida à carreira de defensor público. Ele ingressou DPE-BA em outubro de 1997. Atuava em Salvador desde 2000 e era da 1ª Defensoria Pública Especializada do Júri da capital.

No Twitter, o defensor público geral Rafson Ximenes lamentou a perda. “Estou estarrecido com o falecimento repentino do defensor público Pedro Machado. Ele fez história no Tribunal do Júri baiano, sendo conhecido pela coragem e retidão. Sempre teremos muito orgulho. A Defensoria está de luto”, escreveu neste sábado (16).

A causa da morte não divulgada. Pedro Machado deixa a esposa e quatro filhos. O corpo será velado na casa da família, em Presidente Dutra, cidade natal do defensor, no domingo (17), a partir das 8h. O sepultamento está previsto para às 10h do mesmo dia, naquela mesma cidade.

Em nota, a DPE-BA desejou aos familiares e amigos “força e resignação”.