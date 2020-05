Morre segundo bebê com coronavírus na UTI Neonatal do Hospital Português

Um bebê prematuro extremo infectado pelo novo coronavírus (covid-19) morreu nesta quarta-feira (6) na UTI Neonatal da Maternidade Santamaria do Hospital Português, em Salvador. A informação foi confirmada pela instituição, em nota. Este é o segundo óbito de um recém-nascido na unidade.

Dentre os 23 bebês que foram testados para a doença, dois receberam o resultado positivo. Além do neném que morreu, o outro infectado possui quadro estável, de acordo com o hospital.

O bebê que testou positivo está isolado dos demais em ambiente com pressão negativa. Ainda de acordo com a nota, o hospital possui uma alta tecnologia em sistemas de ventilação, que impede que o ar de dentro do quarto escape evitando a disseminação de doenças contagiosas por vias aéreas.

No último domingo (3), morreu a primeira recém-nascida com coronavírus internada na UTI Neonatal do Hospital Português. A suspeita é de que a bebê tenha adquirido coronavírus de um dos profissionais de saúde, já que está na UTI desde janeiro. Ela teve uma série de complicações por conta de uma doença congênita, evoluindo com problemas respiratórios, cardiovasculares e infecciosos.

Como mostrou o CORREIO neste sábado (2), a unidade hospitalar, que conta com uma das mais importantes maternidades particulares de Salvador, vive uma onda de casos de covid-19 na sua UTI neo, com 25 funcionários afastados - 14 por terem testado positivo e outros 11 por suspeita da doença.

Hospital Português fica na Avenida Princesa Isabel, na Graça (Foto: Divulgação)

No comunicado, o Hospital Português “reafirma o compromisso com a manutenção do padrão de excelência na qualidade e segurança assistencial, para pacientes e profissionais da saúde, durante o enfrentamento da atual pandemia, através de medidas que buscam evitar o risco de contágio da Covid-19 no ambiente hospitalar”.

Como medida de enfrentamento da doença, o hospital está testando 100% do público da UTI Neonatal - recém-nascidos, pais de pacientes recém-nascidos e colaboradores.

Ainda de acordo com a nota, o Português adotou fluxos exclusivos de atendimento conforme protocolos clínicos rigorosos de assistência para cada caso. Pacientes diagnosticados com a Covid-19 utilizam elevador exclusivo e possuem uma ala de internamento específica (com isolamento e distanciamento dos demais pacientes). Os infectados também são assistidos por equipe multidisciplinar especializada e treinada exclusivamente para o atendimento da doença.

A instituição ainda ressalta que disponibiliza Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para todos os colaboradores mesmo diante da dificuldade de aquisição desses itens no mercado. “Vale ressaltar que o Português obedece com rigor os protocolos do Ministério da Saúde (MS) para a paramentação e desparamentação da equipe assistencial, durante o uso de EPI”, afirma o documento.

As equipes do hospital ainda passam por um processo de treinamento e reciclagem intensificado para assegurar o cumprimento habitual de rigorosos protocolos clínicos alinhados com as diretrizes internacionais da saúde. “O Hospital Português soma esforços com a sociedade e entidades da saúde contra a Covid-19, por meio da adoção de todas as ações de combate à transmissão no ambiente hospitalar buscando se manter preparado para preservar o padrão de excelência assistencial para pacientes e todos os envolvidos na linha de frente do cuidado”, pontua a instituição em nota.