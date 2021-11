Morre Stephen Sondheim, mestre de musicais da Broadway, aos 91 anos

Coautor de "West Side Story" e um dos nomes mais importantes dos musicais dos EUA, Stephen Sondheim morreu, aos 91 anos, nesta sexta-feira (26), segundo o The New York Times.

O anúncio foi feito pelo advogado e amigo de Stephen, F. Richard Pappas. Disse ter acontecido de forma repentina sem, no entanto, relevar a real causa da morte.

Sondheim é autor também de "Sweeney Todd"(1979), "Sunday in the Park with George" (1984), "Into the Woods" (1987) e coautor de "Gypsy" (1959), entre outros musicais da Broadway.



Participou também de diversas trilhas de Hollywood e ganhou o Oscar de canção original em 1991 por "Sooner or Later (I Always Get My Man)", cantada por Madonna no filme "Dick Tracy".