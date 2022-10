Morre um dos funcionários feridos em explosão de usina no oeste da Bahia

Um dos três funcionários que ficaram feridos após uma explosão em uma usina no Muquém de São Francisco, na região de Ibotirama, no oeste da Bahia, morreu na noite desta quinta-feira (13).

Marcos Antônio Ferreira, de 55 anos, sofreu um acidente de trabalho no último dia 4 de outubro. A Serpasa Agroindustrial, empresa responsável pela usina, lamentou o falecimento através de nota de pesar.

O acidente ocorreu quando, no momento de dar partida no motor, um fusível de proteção elétrica explodiu e atingiu Marcos e outros dois funcionários. Eles foram encaminhados para o Hospital do Oeste, mas Marcos sofreu queimaduras de 2º grau e não resistiu.

Os outros dois, Misael Germano da Silva e Afonso Pereira de Andrade, estão bem e ambos já receberam alta médica, segundo a empresa. A Serpasa Agroindustrial alega que está prestando toda assistência à família do funcionário.

Na nota, o empreendimento afirma que possui práticas de segurança, "com enfermeira dedicada de plantão, ambulância à disposição dos funcionários, técnicos de segurança do trabalho, EPI, treinamentos NR-10, PCMSO, PGR e treinamento de brigadistas".

Procurado, o Ministério Público do Trabalho não se manifestou até a publicação da matéria.