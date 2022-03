'Morreu esperando na fila', diz prefeito do interior após morador não conseguir vaga em hospital do Estado

Marcos Paulo (PDT), prefeito da cidade de Piatã, na Chapada Diamantina, foi às redes sociais, na última segunda-feira (28), fazer um desabafo após o falecimento de um morador que aguardava uma vaga em um hospital do Estado.

O comentário foi feito em uma publicação do governador Rui Costa no Instagram sobre a conclusão das obras de ampliação da enfermaria e implantação dos serviços de Politrauma no Hospital Geral de Vitória da Conquista.

"Caro Governador Rui Costa, não creio que Vossa Excelência irá ler esta mensagem, muito menos respondê-la, mesmo assim, gostaria de usar este espaço para fazer um desabafo. Meu nome é Marcos Paulo, estou prefeito da cidade de Piatã, que hoje, dia 28 de fevereiro de 2022, infelizmente chora a perda precoce de mais um filho querido", comentou o político.

Ele relata o falecimento de um homem de 55 anos que aguardava uma vaga em um hospital estadual para o atendimento adequado.

"É mais uma pessoa que morreu nesta terrível fila da regulação. Infelizmente ele não foi o primeiro e não será o último", escreveu Marcos Paulo.

O prefeito contou que a prefeitura buscava atendimento para o cidadão na rede estadual e havia conseguido uma vaga para o dia 20 de fevereiro, contudo, a Central Estadual de Regulação teria informado o adiamento para o dia 24 e, em seguida, para o dia 28, no entanto, o paciente não resistiu e faleceu ao sair do hospital de Piatã.

Marcos Paulo ainda direcionou alguns questionamentos ao governador: "com este sistema de regulação, as pessoas devem ficar em casa esperando a morte chegar? É muito triste a situação do sistema de saúde em nosso estado, e nós, prefeitos que estamos vivendo intensamente o cotidiano das pessoas é que sabemos das dificuldades e sofremos com elas, esta dor. Até quando as pessoas vão morrer esperando uma vaga na fila da regulação?", concluiu.

Procurada pela CORREIO, a prefeitura de Piatã informou que não obteve nenhuma resposta do governo do Estado até o momento. A reportagem ainda pediu detalhes sobre o paciente, mas a prefeitura não respondeu.

Já a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou, em nota, que "a Central Estadual de Regulação realiza a transferência dos pacientes mediante disponibilidade de vaga nas unidades hospitalares, bem como condições clínicas do paciente para que ocorra a transferência. Ressaltamos que não são criados novos leitos, é necessário que surja um leito adequado à necessidade do paciente."