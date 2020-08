Morro de São Paulo e Boipeba terão voos comerciais a partir do próximo verão

Abaeté Aviação fará voos comerciais para Morro de São Paulo e Boipeba (foto: reprodução/@viajandosemparar)

A operação de voos comerciais regulares para as localidades turísticas de Cairu e Boipeba, na Bahia, será uma realidade a partir do próximo verão. Ao menos, foi o que ficou acordado em reunião online feita com a participação do prefeito de Cairu, Fernando Brito, representantes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e diretoria da empresa aérea Abaeté. A ação, uma parceria conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cairu, será iniciada com o processo de liberação de licenças ambientais para a realização das obras de adequação – a exemplo do alargamento de pistas – nos aeródromos do Morro de São Paulo, que faz parte do município de Cairu, e de Boipeba.

Os voos serão operados pela Abaeté, que já havia sido autorizada, com o apoio da Secretaria do Turismo do Estado (Setur-BA), pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a fazer essas ligações.

Tiago Ayres (foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Tiago Ayres será coordenador jurídico de candidato do Novo em São Paulo

O advogado baiano Tiago Ayres, mestre em Direito Público e especialista em Direito Eleitoral, será o coordenador jurídico da campanha do pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo partido Novo, Felipe Sabará. Ayres foi coordenador jurídico da campanha do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e se notabilizou, entre outras ações, por ser um dos autores do pedido de impugnação da candidatura do ex-presidente Lula em 2018.

Além de atuar este ano em diversas campanhas na Bahia e em outros estados, Ayres conquista, agora, o exigente mercado de São Paulo ao ser contratado para coordenar o jurídico de um candidato majoritário. Na advocacia, Tiago vai repetindo a trajetória de grandes nomes que saíram da Bahia e ganharam projeção nacional em campanhas eleitorais, especialmente na área do marketing, como Nizan Guanaes e Fernando Barros.

Bruno Dias (foto: Cesar Novais/divulgação)

Rei de Trancoso

Sócio da Agência Haute, especializada em organizar festas para o público abonado, o empresário Bruno Dias mora em São Paulo, mas é conhecido como o Rei de Trancoso. Ele é responsável, há anos, pelos principais eventos da temporada de réveillon no balneário baiano. O negócio, que nunca teve crise, terá que se reinventar por causa da pandemia do novo coronavírus. “É muito difícil definir algo neste momento. Mas, com certeza, iremos fazer alguma coisa. Se não pudermos fazer as festas grandes, a gente vai promover experiências menores. Vamos esperar um pouco para divulgar o que iremos promover, atrelado ao que estaremos autorizados a fazer”, nos disse o empresário. Enquanto isso, a Haute vem promovendo, no Instagram, o podcast “Haute Talks”, que já contou com as participações de Karel Luketip, Marcos Leta e Ivan Martinho, entre outros.

Bartô Feitosa, Karine Queiroz e Jel Queiroz (foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Soho reabre com bênção especial

O Soho, localizado na Bahia Marina, em Salvador, voltou a funcionar ontem à tarde. Antes da abertura, houve uma benção do padre José Ivan Dias, da igreja Santo Antônio da Barra. O restaurante, que estava fechado desde março por conta da pandemia do novo coronavírus, reabriu com 126 lugares intercalados com ursos de pelúcia para aumentar o distanciamento entre as cadeiras. Os donos do local, os empresários Bartô Feitosa, Karine Queiroz e Jel Queiroz estiveram presentes para receber os primeiros clientes.

Milton Martinelli (divulgação)

Faro fino

Decorador de eventos festejado pela sociedade baiana, Milton Martinelli resolveu desapegar de itens do seu valoroso acervo. Um bazar, então, com toalhas de mesa está sendo organizando por sua irmã e sócia, Denise Martinelli. “Temos mais de 8 mil tolhas em nosso portfólio, então decidimos fazer esse movimento para girar, reciclar”, nos disse Denise. Para ter acesso às peças, o atendimento está funcionando de forma presencial, mediante marcação de horário respeitando as recomendações de distanciamento social, ou por WhatsApp no telefone (71) 99226-1804.

Retomada

Terceiro destino turístico mais procurado no país, o município de Porto Seguro vem tentando retomar a normalidade duramente quebrada pela pandemia, que levou inclusive à adoção de um toque de recolher por dois meses, com o objetivo de tentar conter a disseminação do coronavírus. A prefeita da cidade, Cláudia Oliveira, em entrevista à revista Veja, informou que uma agência de viagens já vendeu 40 mil pacotes para o fim do ano. Contudo, a CVC, que opera na região, informa que não repassou detalhes sobre venda de pacotes.

Panorama

- O Restaurante Amado, localizado na Avenida Contorno, voltou a funcionar na última segunda-feira. Reabriu respeitando todos os protocolos necessários.

- O Chez Bernard, na Gamboa, irá reabrir depois de amanhã. A princípio, funcionará de terça a sábado das 12h às 15h e das 19h às 23h, e aos domingos das 12h às 16h.

- O Mignon Restaurante, que tem sua sede no bairro da Graça, seguirá funcionando através de delivery e drive-thru. As proprietárias, Ana Lúcia e Bruna Martins, acreditam que esperar, neste momento, seja a opção mais prudente.

Partiu, Lisboa!

Depois de meses na Bahia, se dividindo entre o apartamento do Horto Florestal, em Salvador, e a casa de praia, em Praia do Forte, o empresário Antonio Medrado está de viagem marcada para Lisboa. Embarca no próximo dia 5, para dar continuidade aos projetos imobiliários que vem desenvolvendo em Portugal. Medrado comanda a Donna Empreendimentos.