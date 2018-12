Morro do Chapéu adere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas ganharam, na tarde de hoje (06), a adesão oficial de Morro do Chapéu (a 392 km de Salvador), município situado na região da Chapada Diamantina. Em evento realizado na Casa da Arte, o prefeito Leonardo Dourado anunciou a criação da Comissão Municipal para os ODS. Na ocasião também foi lançado o Instituto Tecnológico de Morro do Chapéu (ITMC). Estiveram presentes representantes do poder público, setor privado, das universidades e da sociedade civil organizada.

OS ODS são 17 indicadores globais adotados pelos países signatários da ONU em 2015, ano em que expirou o prazo de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Mais abrangentes, as novas metas incluem, por exemplo, a erradicação da pobreza, acesso ao saneamento básico e à energia renovável. O prazo limite para o cumprimento é 2030.

"O projeto Morro do Chapéu 2030 será implementando em nosso município em parceria com a sociedade civil, empresários e instituições locais, todos trabalhando em prol dos compromissos que assumiremos. Já demos um passo importante com o desenvolvimento do projeto do Geopark de Morro do Chapéu. Percorreremos um longo e próspero caminho. Só unindo forças conseguiremos assegurar o bem-estar das pessoas e na preservação do planeta", destacou Dourado.

Eduardo Athayde, do WWI, durante a cerimônica. (Foto: Roberto Furtado)

Diretor do Worldwatch Institute (WWI) no Brasil, Eduardo Athayde, ressaltou que em tempos de 'eco-nomia' digital não existem "cidades do interior", mas sim "cidades do planeta", pois o mundo está cada vez mais conectado em rede. "Este é um momento de arrancada. Os jovens de escola pública de Morro do Chapéu, que hoje mais cedo participavam de um hackaton (maratona) para propor soluções sustentáveis ao município, serão os cidadãos que irão tomar conta da cidade em 2030", projetou.

Para Marcus Calheira, representante da Secretaria de Governo da Presidência da República, os ODS não devem ser encarados como uma agenda de governo, e sim de Estado, em âmbito mundial. "Só teremos êxito se toda a sociedade se engajar nessa agenda. Morro de Chapéu tem um turismo muito forte, energia renovável. Quando o prefeito lançar os indicadores do município no aplicativo Mandala dos ODS, da Confederação Nacional dos Municípios, não tenho dúvida de que já dará um grande passo para atingir esses objetivos, porque muita coisa boa já é feita aqui, como o projeto Aluno Nota 10 [iniciativa que premia os melhores alunos da rede de ensino]."

Com uma população de cerca de 35 mil habitantes (IBGE, 2015), Morro do Chapéu tem Produto Interno Bruto per capita de R$ 9.798,03. O município do Centro-Norte baiano tem atraído investimentos diversificados nos últimos anos, como os parques eólicos da Enel e Rio Energy, além da produção de vinhos e promoção do ecoturismo.

Público durante a apresentação do projeto Morro 2030. (Foto: Roberto Furtado)

Até 2020, a cidade deverá contar com o Geopark Morro do Chapéu, o segundo geoparque do País - que terá foco na preservação dos ativos paleontológicos, naturais e culturais da Chapada Diamantina. A iniciativa está ligada a pelo menos três dos ODS: Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11); Proteção a Vida Terrestre (ODS 15) e Implementação de Parcerias (ODS 17).

Ao final do evento, alunos de escolas públicas de Morro do Chapéu que participaram do hackaton apresentaram seus trabalhos. Entre os aplicativos criados pelos estudantes, destaque para uma ferramenta que tem o objetivo de estimular os cidadãos a informar acerca dos problemas ambientais da cidade aos órgãos públicos. Basta fazer um registro em foto com smartphone, preencher os dados básicos sobre o ocorrido e, em seguida, enviá-lo as autoridades competentes.