Morro do Chapéu: Gestão inovadora tem recuperado auto estima da população com reestruturação do município

“Eu estou muito feliz”. Essa foi a frase ouvida ao cumprimentar Ana Maria de Souza Mota, morrense de 41 anos, desempregada e mãe solteira de seis filhos, que é a primeira beneficiada pelo Programa Viver Melhor em Morro do Chapéu, iniciativa da prefeitura que tem o objetivo de proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população carente do município. A gestão municipal concede até R$ 5 mil na forma de material de construção e mão de obra para reformar a residência.

“O Programa Viver Melhor foi lançado agora em novembro. É uma iniciativa que vai atender 80 famílias. A casa de dona Ana Maria é a primeira, que chamamos de casa modelo. Ela é uma mulher guerreira, mãe sozinha e sua casa não tinha piso, não tinha porta. A escolha dela foi indicada pelos próprios vizinhos. A ideia é levar mais dignidade e esperança para as famílias morrenses.”, esclarece Vitor Araújo, vice-prefeito de Morro do Chapéu e secretário de Obras do município.

Ao atender critérios como ter renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo e filhos entre seis e 17 anos de idade com matrícula e frequência escolar em dia, Ana Maria terá sua casa reformada em 25 dias, com três quartos, sala, cozinha e banheiro. Enquanto isso, ela mora, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, em uma residência de aluguel.

Ana Maria de Souza Mota, morrense de 41 anos, é a primeira beneficiada pelo Programa Viver Melhor em Morro do Chapéu (Foto: Lucas Leawry).

“Eu não tinha condições de reformar a casa, ainda mais do jeito que material de construção está caro. É uma coisa muito boa que esta prefeita tem feito por mim, nunca ninguém tinha feito isso. Já rebocaram a casa toda por dentro, taparam as laterais, vão fazer o passeio da frente. No dia 25 de dezembro vão me entregar um presentão de Natal”, comemorou Ana Maria, que tinha infiltrações na casa, no bairro de Serrinha, por conta de problemas no telhado.

REESTRUTURAÇÃO DO MUNICÍPIO

A alegria não é só da dona Ana Maria. Os morrenses estão com motivo de sobra para agradecer e se orgulhar. Morro do Chapéu tem passado por uma gestão inovadora, que tem reestruturado as partes administrativa, social e estrutural do município, com obras, reformas e revisão de leis que têm facilitado e melhorado a vida dos seus moradores e chamado a atenção de baianos e turistas.

A primeira obra da nova gestão, liderada por Juliana Araújo, a primeira prefeita de Morro do Chapéu, foi a reposição do leito do rio Iuiu, que, com chuvas fortes, transbordava, fazendo com a água descesse pelo bairro mais populoso da cidade, o Caixa D’água, e chegasse até a via principal, invadindo casas no seu percurso. Com a intervenção, o problema foi resolvido em 70%. Agora, a prefeitura busca recursos para a realização de uma grande drenagem para solução total da situação.

Academia de saúde, no bairro do Pachola, foi inaugurada com o nome de Claudionor da Sena Marques, único filho de Morro do Chapéu a combater na Segunda Guerra Mundial (Foto: Murilo Santana).

A partir daí, o município virou um canteiro de obras. A reforma estrutural, que tem preocupação com a acessibilidade, vai desde a construção de poços artesianos nos povoados, resolvendo um problema histórico de abastecimento de água, até nova iluminação pública, reforma da feira livre com 250 boxes e construção de cobertura, calçamento de diversas ruas e recuperação das estradas vicinais nas regiões do Sertão, da Barra e dos Fedogosos.

Houve também a construção de uma academia de saúde, no bairro do Pachola, a reforma da entrada do povoado Icó, a reconstrução do canteiro central que fica em frente à Praça da Música, no centro da cidade, além da passarela das flores, que se tornou o xodó da população, com ações artísticas e culturais do município.

“Foi um ano que pegamos a prefeitura destruída. Não tinha nada, nem no prédio da prefeitura a gente conseguia entrar. Não tinha condições de trabalhar, pois não haviam documentos e os computadores estavam todos apagados. Começamos do zero mesmo. Nesse primeiro ano, a nossa maior obra foi resgatar a autoestima dos moradores, que estão com brilho nos olhos novamente”, conta a prefeita Juliana Araújo.

A reestruturação da cidade não para por aí. Em 2022, há previsão de diversas obras, como a reconstrução do portal da cidade, a reforma da Praça da Música e do Centro Cultural – este em parceria com uma empresa de energia eólica instalada no município -, obra de drenagem no povoado Lagoa Nova, construção da rodoviária e praça de esportes, com quadra de vôlei, pista de skate e parque infantil, além de calçar 11 ruas na sede e 15 nos distritos.

Em um ano, quatro Unidades de Saúde da Família foram reformadas, como a Cleofânio Barreto, na sede do município (Foto: Murilo Santana).

SAÚDE

Na área da saúde, também houveram grandes melhorias. Em um ano, foram quatro Unidades de Saúde da Família (USF) reformadas, além do SAMU e recebimento de duas novas ambulâncias, uma com UTI. Uma das USFs que passou por obras foi a Cleofânio Barreto, na sede do município, que foi entregue a população em novembro deste ano, com 16 espaços, como farmácia e consultórios médico e odontológico, além de recepção e salas de observação, procedimento, imunização, nebulização, expurgo e esterilização.

Em relação a Covid-19, o município virou exemplo: realizou, por exemplo, testagem em massa da população e lançou o Selo Sanitário, que atesta e recomenda os estabelecimentos compromissados com o combate à pandemia e a vacinação dos seus trabalhadores. Não é à toa que, logo nos primeiros dias deste mês de dezembro, 98,2% da população já tinham se vacinado com a 1a dose e, aproximadamente, 80% já estavam com a vacinação completa.

Centro de Zoonoses de Morro do Chapéu é o primeiro do município e da região (Foto: Lucas Leawry).

Outro grande feito na área da saúde em Morro do Chapéu é a construção do Centro de Zoonoses, o primeiro do município e da região. São 13 canis, sendo três para gatos, incluindo o de isolamento e maternidade. O espaço, construído pela prefeitura, tem ainda banheiro, centro cirúrgico, laboratório, consultório com medicações, copa e espaço de banho e tosa.

A prefeitura também adquiriu para a cidade o Castramóvel, uma van com estrutura clínica que realiza castração de animais, especialmente os de situação de rua. Após receber todos os cuidados, o Centro de Zoonoses disponibiliza os bichos para doação.

“As pessoas visitam, mostram o interesse no animal. A gente pega o endereço da pessoa, faz uma visita, analisa se a pessoa tem condições de cuidar do bicho. Caso ela esteja apropriada, a pessoa adota, assina o termo de adoção e ainda fazemos acompanhamento depois”, explica Ana Paula Cerqueira, da Associação Focinho Carente.

EDUCAÇÃO

Na educação a transformação e os desafios não foram diferentes. Foi preciso realizar um diagnóstico completo da situação da educação municipal. Todas as 40 escolas, que atendem 6.153 alunos entre crianças, jovens e adultos, estão sendo reformadas.

“Nenhuma escola tinha condições de retornar com as aulas presenciais. Eram telhados caindo, estrutura de internet precária. Nem planta baixa tínhamos nas escolas. Temos diversos povoados, alguns com mais de 100km de distância da sede. É difícil a governabilidade, mas a gente trabalha para atender a todos no município”, conta a prefeita Juliana Araújo.

Durante a pandemia, houve também a distribuição de 16 mil kits alimentares com inclusão da agricultura familiar e a implantação do programa de rádio Frequência do Saber e divulgação de vídeos pedagógicos motivacionais, que levaram, durante as aulas remotas, conteúdos educacionais para os estudantes com dificuldade de acesso à internet.

Para 2022, a grande novidade na área de educação de Morro do Chapéu é a escola de modelo militar, a primeira em parceria entre o município e a Polícia Militar. Além disso, todos os alunos da rede municipal ganharão, pela primeira vez, o fardamento completo, com camisa, blusa, bermuda, calça, mochila, estojo e caderno.

“Nesse momento já começamos a viver o nosso segundo compromisso, implementar as iniciativas para o início do ano letivo de 2022, que são: merenda escolar digna, planejamento do pós pandemia com o material complementar, estruturas tecnológicas, material pedagógico necessário, inovações pedagógicas, regularização da vida profissional dos servidores, transporte escolar seguro, laços de amor, um centro multidisciplinar da educação e centro de referência da Educação de Jovens e adultos”, destaca Flávia Oliveira, secretária de Educação de Morro do Chapéu.



