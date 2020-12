Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina, é reaberto para visitação

Uma boa notícia para quem curte se conectar com a natureza: o Parque Natural Municipal do Morro do Pai Inácio, que ficou fechado para visitação por conta da pandemia do novo coronavírus, foi reaberto para visitação.

O anúncio foi feito pela prefeitura de Palmeiras, onde fica o santuário ecológico. Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável/ Departamento de Turismo informou que o espaço voltou a receber visitantes.

"Diante de todo transtorno que vem sendo causado com o fechamento do Parque, decidimos pela reabertura no dia 30/12/2020", disse a pasta, ao acrescentar que o uso de Equipamentos de Proteção Individual, como máscaras de proteção facial são indispensáveis.

"Esperamos continuar contando com o apoio de vocês e peço que mantenham o zelo pela segurança de todos, principalmente com a de voces nos cuidados e na prevenção da Covid 19, usem os epi's disponiveis", completou o documento.

O Parque Nacional da Chapada Diamantina tem retomado suas atividades gradativamente. Desde novembro, estão abertas, com limitação de visitantes, as trilhas do Morro do Pai Inácio, Cachoeira do Sossego, Ribeirão do Meio, Capivari e Mixila, Cachoeira do Palmital e Estrada Velha do Garimpo.

Atrativos autorizados no dia 14 de dezembro: