Morta em acidente na Boca do Rio voltava de festa e estava sem cinto, diz irmão

O acidente que vitimou a fiscal de caixa Sandra Thales de Jesus Santos, 37 anos, na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Boca do Rio, ocorreu enquanto ela, o marido, que estava ao volante, a filha e outros três menores de idade voltavam de uma festa durante a madrugada desta segunda-feira (9). Apesar de estarem com a vítima no mesmo veículo e sem cinto de segurança, tanto o companheiro como as crianças não apresentaram ferimentos graves e passam bem.

Isso é o que conta o irmão de Sandra, Marcos Thales, 47. De acordo com ele, o marido da vítima já prestou depoimento na delegacia sobre o ocorrido. "Eles estavam em uma festa, que não sei qual é, e estavam a caminho de casa. Só sabemos que foi uma festa de rua e que estavam retornando. O companheiro dela estava ao volante e foi para delegacia, mas eu não tive contato com ele e não sabemos o que causou ainda", relata Marcos, que é motorista de aplicativo.

Leia também: Mulher morre em acidente de carro na Boca do Rio

Ainda segundo o irmão, os outros três menores que estavam no carro têm parentesco com o marido de Sandra e tiveram sorte de não serem jogados para fora do veículo no acidente "Estavam os dois e mais quatro menores, a filha e parentes dele. Todos esses ficaram bem, não tiveram nada. [...] Só ela que foi arremessada para fora do carro porque estava sem cinto no fundo para cuidar das crianças. Os outros eu creio que também estavam sem, mas não foram arremessados. Ela estava atrás e do lado da porta lateral", afirma.

No Instituto Médico Legal (IML) para fazer a liberação do corpo de Sandra, Marcos disse ainda que a família inteira estava abalada pela situação. "Todo mundo está triste, abalado. Ela morreu de madrugada, mas esperamos o amanhecer para falar com minha mãe. Como todos, ela está muito abalada e triste", completa Marcos, destacando que Sandra era uma pessoa tranquila, boa filha e ótima mãe, com quem mantinha boa relação.

A família ainda não sabe dizer quando e onde o corpo da fiscal de caixa será velado e sepultado.

*Com orientação da Chefe de Reportagem Perla Ribeiro