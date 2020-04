Mortes por coronavírus chegam a 44 na Bahia; casos confirmados já são 1.230

O número de mortes por coronavírus na Bahia chegou a 44 na manhã deste domingo (19). As informações foram divulgadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no início da tarde.

A 42ª vítima da Covid-19 na Bahia era um homem de 37 anos que morava em Itabuna. Ele tinha histórico de doenças cardiovasculares e renal e morreu na última quinta-feira (16). O homem estava internado em um hospital filantrópico na cidade.

Já a 43ª morte foi de um homem de 27 anos, residente em Salvador. Segundo a Sesab, ele tinha histórico de esclerose tuberosa e também morreu na quinta-feira. No entanto, ele não estava internado.

A 44ª vítima foi um homem de 26 anos, morador de Ipiaú. Com histórico de obesidade e diabetes, ele morreu em 18 de abril. Ele estava internado em um hospital público em Salvador.

Ao todo, 21 das vítimas da Covid-19 moravam em Salvador. Além disso, foram registrados óbitos nos municípios de Lauro de Freitas, (5) sendo que um dos óbitos é residente no Rio de Janeiro, Gongogi (2), Itapetinga (1), Utinga (1), Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (2), Ilhéus (2), Itabuna (1), Belmonte (1), Vitória da Conquista (1), Feira de Santana (1), Ipiaú (1), Itapé (1) e Juazeiro (1). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 12 horas deste domingo (19).

De acordo com a Sesab, a Bahia tem 1.230 casos confirmados de Covid-19. Dos confirmados, 157 são profissionais de saúde.

Ao todo, 315 pessoas estão recuperadas e 138 encontram-se internadas, sendo 50 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.