Morto em ataque a tiros na Estrada das Barreiras passava na rua na hora do crime

Das cinco pessoas baleadas no final da tarde da terça-feira (27) na Estrada das Barreiras, três morreram. Uma das vítimas, Marcos Silva da Luz de Jesus, de 42 anos, estava só passando na rua e foi baleado no momento do atentado. Ele não resistiu aos ferimentos.

Também morreram Yuri Filipe Carvalho Souza, de 19 anos, Mônica Silva Lacerda, 37 anos, que estavam dentro do carro alvejado, um Volkswagen Polo cinza.

Segundo a Polícia Civil, dois homens em uma moto emparelharam com o carro e atiraram. A investigação busca identificar os assassinos e o que motivou o crime.

Além de Yuri e Mônica, estavam no carro Joice Santos de Oliveira, 24 anos, e um homem não identificado. Eles dois também foram baleados, mas foram socorridos para o Hospital Roberto Santos. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos dois.

Depois do ataque a tiros, o carro ficou sem controle e bateu em outro veículo, danificando a frente. Um telefone celular foi apreendido no local pelos policiais, assim como as cápsulas dos disparos.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), com apoio da 2ª DH/Central.