Mostra Casas Conceito começa neste sábado no Bahia Marina

A mostra de decoração e arquitetura Casas Conceito será aberta hoje (17/8) ao público na Bahia Marina, na Avenida Contorno, Centro de Salvador. O evento mobilizou mais de 40 profissionais unidos na criação de 29 ambientes e antecipadamente apresentado jornalistas e a empresários e profissionais do setor. O tema da mostra deste ano é A(mar) e ela vai ocupar uma área de 3 mil m².

O masterplan da feira foi desenhado pelos arquitetos Adriano Mascarenhas e Viviane Vieira, da Sotero Arquitetos. O espaço foi totalmente construído para abrigar os ambientes e, para isso, se desocupou parte do estacionamento de barcos e se elevou o piso para além do mar, ampliando a área para a montagem dos ambientes, oferecendo aos visitantes a experiência de viver sobre o mar.

“Mais do que uma mostra de decoração, a Casas Conceito tem como premissa mostrar o estilo de vida que envolve arte, gastronomia, entretenimento, moda e turismo”, diz Andrea Velame, idealizadora da mostra. Todos os ambientes em exposição foram batizados com os nomes de algumas das praias mais famosas do mundo.

Além dos ambientes, a mostra contará com um bar que funcionará em horário independente e um espaço para atrações culturais, especialmente apresentações musicais. Há ainda um lounge para experiências gastronômicas de 200 m² batizado de área Shopping da Bahia, cujo projeto é assinado por Marcus e Ivane Barbosa.

Uma das novidades desta edição é a parceria inédita com um projeto social de melhoria de moradias populares. Cerca de três mil metros de telhas serão doados após a realização do evento ao projeto Morar Melhor, da Prefeitura de Salvador. As telhas, assim como outros materiais utilizados na mostra, serão destinados à benfeitorias de casas da região da Gamboa.

Confira a baixo a lista de profissionais participantes da mostra e fotografias com alguns dos ambientes em exibição.

1. Ana Claudia & Ana Paula Nonato – Living com Jantar Praia da Gamboa

2. Thaís Braga – Estar Mykonos

3. Gabriel Magalhães, Luís Claudio Souza & Hugo Ribeiro – Suíte Creta

4. Roberto Leal & Naíssa Vieiralves – Living Barra Grande

5. Grazielle Piccolo – Recanto Playa Del Carmen

6. Alexandre Nalin – Home Theater Sarakiniko

7. José Marcelino– Ilha Bimbarras

8. Wagner Paiva – Living Navaggio

9. Aline Cangussú – Living Mônaco

10. Rogério Menezes – Living Formentera

11. Adriano Mascarenhas & Viviane Vieira (SoteroArquitetos) – Refúgio Baía de Todos-os-Santos

12. Nathália Velame – Refúgio Itacaré

13. Flávio Moura – Spa e Casa Kohler Vik Beach

14. Daniela Lopes – Living Praia de Mar Grande

15. Nágila Andrade – Cozinha Bodrum

16. Bruna Milcent, Fernanda Milcent & Renan Saturnino (M100 Arquitetura) – Refúgio do Forte

17. Fabiane Lessa – Bangalô Maldivas

18. Mariana Castro – Estar e Jantar Taormina

19. Mally Requião – Home Theater Vhadoo

20. Marlon Gama – Living Porto Vecchio

21. Simone Selem – Living Capri

22. Marcus & Ivane Barbosa – Lounge SDB Portofino

23. Adélia Esteves – Loft Palm Beach

24. Rodrigo Rocha & Marcelo Rodrigues (Rocha e Rodrigues Arquitetura) – Living Zamá

25. Mário Figueiredo – Loft Tulum

26. Ivan Rocha & Carlos Pinillos – Refúgio Ilha de Paros

27. Mila Liberato – Refúgio Trancoso

28. Rebeca Brasileiro –Eventos Ibiza

29. Tania Facchinetti & Joilson Barbosa – Jardim de Alah

30. Licia Loureiro – Paisagismo Ilha Bimbarra e Eventos Ibiza



Serviço:

O que: Casas Conceito 2019

Quando: Abertura para visitação do público, de 17 de agosto a 29 de setembro de 2019, de terça a domingo

Horário: 16h às 22h

Onde: Bahia Marina, na Avenida Contorno

Ingresso: R$ 40,00 de quarta a domingo e R$ 30,00 + 1 kg de alimento não perecível, nas Terças Solidárias