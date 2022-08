Mostra de decoração movimenta Salvador ao levar 30 ambientes para o Carmo

A partir da próxima terça-feira, o bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, sediará a 4ª edição da mostra Casas Conceito, que tem o tema Social, promovida pela empresária Andrea Velame. O evento acontece na antiga escola Divino Mestre, que há 20 anos estava sem funcionar. Os quase 3 mil m² do espaço receberão 30 ambientes totalmente revitalizados sob propostas diversas, projetados por arquitetos e designers de interiores da capital.

Como diferencial, está o viés social da edição: todas as intervenções serão mantidas e não se limitarão à escola. A vizinhança, na Travessa dos Perdões, também foi abraçada pelos profissionais. “É uma satisfação gigantesca estar envolvida em um projeto social tão bacana! É muito gratificante ver, a cada dia, a felicidade dos moradores do Santo Antônio em poderem ter uma rua inteira pensada e personalizada para eles”, garante Andrea. A mostra funcionará até 30 de outubro.

Andrea Velame promoveo Casas Conceito no Carmo





Personagem da semana

O investidor baiano Nelson Tanure, presidente do Conselho de Administração do Grupo Alliar, do qual faz parte a Delfin Medicina Diagnóstica, estará entre os participantes do Conecta EAUfba, evento de lançamento do primeiro fundo de endowment do Nordeste, no dia 30 de agosto, na capital baiana. O apoio da Delfin à rede alumni da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, onde Tanure estudou, reforça o propósito da empresa de contribuir para o desenvolvimento da educação pública. A ideia da iniciativa é incentivar doações de ex-alunos para viabilizar projetos sociais ligados à instituição de ensino. Na ocasião, Tanure compartilhará sua visão sobre a importância de um ensino que prepare os alunos para enfrentarem os desafios da vida e do mercado. “Sou muito grato à Ufba e tenho grande satisfação em contribuir, pessoalmente, para seu engrandecimento. Inovação e educação são pontos de extrema importância, por isso, apoiamos o lançamento dessa iniciativa”, nos disse o empresário.

Nelson Tanure





Endereço baiano

A atriz, apresentadora e podcaster Fernanda Paes Leme desembarcou, quarta-feira, em Salvador. Veio acompanhar o andamento das obras da sua casa localizada no Santo Antônio Além do Carmo. O imóvel, com super vista para a Baía de Todos-os-Santos, conta com projeto de Adriano Mascarenhas, da Sotero Arquitetos.

Fernanda Paes Leme





Jantar beneficente

A sociedade civil, numa noite de emocionante generosidade, doou 20 milhões para o projeto do Gerando Falcões, de Edu Lyra. O evento, quarta-feira, no hotel Rosewood, em São Paulo, teve participações de baianos como Nizan Guanaes e Ivete Sangalo, que se apresentou ao final do leilão. Alô Alô Bahia também esteve por lá e registrou as presenças de Jorge Paulo Lemann, Paulo Marinho, Robertinho Marinho, boa parte da família Setubal, Lucilia Diniz e Luiz Carlos Trabuco, Alexandre Negrão e Guilherme Benchimol, entre outros.

Jorge Paulo Lemann e Edu Lyra



Valorização do artesanato

A valorização do artesanato pelas grifes de luxo provou não ser tendência de uma temporada só. Tanto que a marca Alexandre Birman, que hoje disputa o mercado global com outros nomes poderosos, como Jimmy Choo, vai usar renda nos cabedais dos calçados. As tramas foram produzidas por uma comunidade de artesãs da Bahia e serão inseridas pela primeira vez nos produtos da marca do grupo Arezzo & CO. A coleção será apresentada na próxima semana de moda de Paris.

Alexandre Birman





Visita especial

Diretor do Google, no time de Parcerias para América Latina, David Hyman veio a Salvador para a realização do Festival Fala!, evento patrocinado pela Google News Initiative, frente da empresa de tecnologia que busca promover jornalismo de qualidade e novos modelos de negócios sustentáveis. Hyman citou, durante o evento, que acontece desde quinta no Teatro Gregório de Mattos, os mais de 100 acordos fechados pelo Google em todo o país para pagar meios de comunicação, vários deles da Bahia, por seus conteúdos e curadoria no Google Destaques.

David Hyman