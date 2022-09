Motivo da morte de Elizabeth II é revelado; entenda causa

Enquanto havia dúvidas de que a causa da morte da Rainha Elizabeth II, teria sido provocada por uma queda, o atestado de óbito da monarca foi divulgado nesta quinta-feira (29), revelando o real motivo.

Segundo o documento, divulgado pelo Registro Geral da Escócia, Elizabeth II faleceu de causas naturais devido à idade. A monarca tinha 96 anos e morreu no dia 8 de setembro, no Palácio da Balmoral, na Escócia, onde passava as férias.

A rainha morreu às 15h10 no horário local, 11h10 no horário de Brasília. A filha da monarca, Anne, registrou o óbito. Ela estava cercada dos filhos, entre eles Charles, que se tornou rei no segundo seguinte à morte de Elizabeth.

Em 2021, Elizabeth cancelou alguns compromissos devido a problemas de saúde, mas nada que preocupasse os súditos. Em outubro do ano passado, ela ficou hospitalizada para realizar exames - que nunca foram divulgados.

Com isso, a agenda oficial da rainha diminuiu gradativamente, sendo observada por médicos. Em eventos, ela utilizava uma bengala para se locomover. Em recente encontro com a primeira-ministra britânica Liz Truss, diversos internautas e súditos ficaram apreensivos ao observarem a mão da rainha arroxeada.

Mas como é considerada a morte por causas naturais?

Sempre ocorre quando uma pessoa idosa tem um mau funcionamento interno no corpo, por doença ou, simplesmente, idade avançada. Geralmente, as pessoas da terceira idade têm doenças associadas ao envelhecimento que podem levar ao óbito, mas não é possível especificar exatamente qual fator resultou na morte.

No entanto, quando é chamada de morte não natural, são caracterizadas por acidentes, uso de drogas, suicido, homicídio ou causas violentas.