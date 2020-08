Motoboy humilhado ganha moto nova e mais de R$ 150 mil em vaquinha

Humorista Matheus Ceará presenteia o motoboy Matheus Pires com moto nova

(Foto: Reprodução/Instagram)

Após a enorme repercussão do vídeo, o motoboy Matheus Pires Barbosa, que foi humilhado e vítima de racismo por Mateus Abreu Almeida Prado Couto, em um condomínio em Valinhos, no interior de São Paulo, tem recebido grande apoio nas redes sociais. O entregador de 19 anos ganhou uma moto nova e 1,9 milhões de seguidores do Instagram. Além disso, uma vaquinha virtual foi criada para ajudar o jovem a conquistar a casa própria e investir nos estudos. O valor já soma mais de R$ 150 mil.

O caso, que ocorreu em 31 de julho, viralizou nas redes sociais na última sexta-feira (7/8). O apresentador Luciano Huck prometeu que daria uma moto para o entregador. O humorista Matheus Ceará foi mais rápido e logo presenteou Matheus com a motocicleta. Em uma rede social, o artista se disse "sensibilizado" e afirmou ter se identificado com a história do rapaz. “Me fez lembrar quando cheguei em Campinas e vendia trufas de porta em porta. Chamaram a polícia, me trataram como bandido”, relatou Ceará.

Já a arrecadação do dinheiro foi organizada pelo portal Razões Para Acreditar. A meta inicial, de R$ 100 mil, foi alcançada em menos de 24 horas. Por isso, o site estendeu as contribuições para R$ 150 mil, valor que também já foi atingido. "O foco agora é também comprar uma casa pra ele e investir nos estudos, carreira e proporcionar o futuro brilhante que o Matheus merece!", diz em nota. Até esta segunda-feira (10/8), a arrecadação soma R$ 152 mil, com cerca de 2,5 mil apoiadores.

Instagram

No Instagram, o motoboy já acumula quase 2 milhões de seguidores, em meio a milhares de mensagens positivas em suas publicações.

Em uma das fotos o repórter e comentarista Chico Garcia disse: "Sucesso na vida, você merece isso e muito mais!". O crítico Thiago Rocha sugeriu que fizessem uma vaquinha para o jovem porque, segundo ele, Matheus merece não só a moto, mas "ganhar uma casa no mesmo condomínio que o 'cliente' disse que você não teria a capacidade de ter".

Representação criminal por injúria racial

De acordo com o site G1, a defesa do Matheus Pires Barbosa, o advogado Márcio Abreu, apresentou uma representação criminal por injúria racial contra Mateus Abreu Almeida Prado Couto, na manhã desta segunda-feira (10).

Ainda pela manhã, o jovem também prestou depoimento na delegacia. O advogado disse que vai procurar mostrar que o agressor não estava em surto esquizofrênico, como alegou o pai. "Aparentemente, ele estava em seu estado normal. Mas isso vai demandar perícia, vai demandar uma investigação. Agora, o inquérito policial vai se seguir, vai ser concluído e enviado posteriormente para o Judiciário", explicou ao portal G1.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, nesta segunda, Matheus contou que já tomou todas as providências judiciais cabíveis no caso. Além disso, ressaltou que já perdoou o agressor e está disponível para conversar. “Desde o primeiro dia, ele está perdoado. Meu objetivo ao tornar essa história pública nunca foi criar essa repercussão toda. Só espero que ele reflita. Se ele tiver algum problema psicológico, como estão dizendo, espero que possa melhorar, que receba ajuda. E estou à disposição se ele quiser falar comigo", pontuou o jovem.

Ele ressaltou que não está fazendo nada disso para se glorificar. "Sou só um cidadão comum. Mas existe todo um pessoal por trás de mim que eu posso representar. Se não fizesse nada neste momento, perderia essa oportunidade. Por isso estou fazendo tudo que posso, tudo que dá para fazer juridicamente", completou.

Apesar da repercussão do caso, o motoboy não acredita que o racismo e o preconceito sofrido pelos entregadores vá acabar: "Não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Também não sou o único. Todos passamos por isso diariamente. Tomara que seja uma oportunidade para quem pensa assim poder mudar um pouco. As pessoas precisam entender que os entregadores são importantes, principalmente na pandemia".

"Não acredito que [o preconceito] vai acabar. Não sou o primeiro e nem o último. Mas espero que diminua. Espero que as pessoas tenham mais consciência.”

O condomínio Vila Bela Vista, onde aconteceu a cena, instalou uma faixa de repúdio contra o morador ao lado da portaria e pediu que a Polícia Militar fizesse um monitoramento na área. Um grupo de aproximadamente 100 motoboys também fez um buzinaço pacífico em frente ao condomínio do agressor.

iFood baniu usuário

O aplicativo de entregas iFood, no qual Matheus Pires Barbosa é entregador, anunciou que o usuário Mateus Couto foi descadastrado da plataforma de entregas. No Twitter, a empresa afirmou que se condena "qualquer forma de preconceito e discriminação" e se solidariza com o entregador.