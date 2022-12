Motociclista embriagado se envolve em acidente no Extremo Sul da Bahia

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou na manhã desta sexta-feira (30) uma ocorrência de acidente envolvendo um motociclista embriagado. O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 934 da BR 101, em Nova Viçosa, no Extremo Sul da Bahia.

Por volta das 9 horas, os PRFs foram acionados para atender um acidente de trânsito ocorrido na rodovia, que envolvia dois veículos. No local, foi constatado que o condutor de uma motocicleta Honda/NXR160 Bros apresentava características visíveis de embriaguez. O homem de 49 anos realizou o teste do etilômetro, cujo resultado apresentou um índice de 0.88 mg de álcool.

Em razão da colisão, o infrator foi encaminhado para o Hospital Municipal de Mucuri e após a alta hospitalar será apresentado à autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A PRF alerta sobre as consequências da combinação de álcool e volante e atua no policiamento ostensivo e preventivo, sendo priorizada a fiscalização de condutas de risco como ultrapassagens proibidas, alcoolemia ao dirigir, dentre outras, com foco na redução de acidentes.