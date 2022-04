Motociclista morre após bater contra van na BR-324

O motociclista Rogério Morais morreu após bater de frente com uma van na BR-324, no município de Jacobina, entre os distritos de Junco e Novo Paraíso, na noite da última sexta (1º).

O homem estava sozinho na moto e morreu no local, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal.

O motorista da van não sofreu lesões e permaneceu no local até a chegada das equipes policiais e médicas. Ele não teve o nome divulgado.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente, de acordo com a Polícia Civil, responsável pelas apurações do caso. Não houve outros feridos.

De acordo com o g1, o corpo de Rogério foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município de Jacobina para necrópsia antes de ser liberado para o sepultamento, que acontece no distrito de Junco.