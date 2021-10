Motociclista morre em acidente na Orla de Salvador

Um motociclista morreu após um acidente na manhã desta terça-feira (5), na Orla de Salvador. O acidente aconteceu na altura do Centro de Convenções, na Avenida Octávio Mangabeira.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas a equipe já encontrou o jovem morto. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente. O corpo do jovem ficou caído próximo à calçada, e, com a moto que ele pilotava ficou a cerca de 50 metros de distância.

Segundo informações da TV Bahia, ele foi identificado como Yuri Brito Santos Silva, 20 anos. A família dele esteve no local.

A Polícia Militar isolou a área, e o trânsito ficou congestionado no sentido Pituba. Viaturas da Transalvador estão no local para organizar o trânsito, e para facilitar o monitoramento e fluidez no local do acidente, o semáforo está funcionando no intermitente.

Das 19h da segunda (4) até as 6h59 desta terça, foram registrados dois acidentes com um ferido e um morto.