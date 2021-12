Motorhome: novo nicho do YouTube, estilo de vida e forma de viajar

Faça o seguinte: abra o YouTube e digite na busca o termo 'motorhome'. Agora, veja a quantidade de vídeos brasileiros que estão por lá. E veja, também, que todos são de no máximo três anos para cá. Afinal, o que é isso e o que está acontecendo?

Apesar de parecer muito específico, não tem nada de surpreendente nesse novo nicho do YouTube. São pessoas realizando os seus sonhos mais simples: o de viver na estrada, conhecendo o mundo levando junto suas casas e suas famílias. E, sim, trabalhando no caminho.

No 28º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, tratamos dessa nova febre, impulsionada pela pandemia. Você com certeza sabe o que é um motorhome, porque já viu em filmes de Holywood. Mas como é que esse costume estadunidense ou europeu tem ganhado pista por aqui?

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:





Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Basicamente, trata-se de uma casa motorizada. E sim: muitas famílias brasileiras trocaram o 'imóvel' pela residência andante. No programa, conversamos com casais que há muitos anos vivem na estrada. Por que fizeram essa mudança? O que podem dizer sobre a experiência?

Será que esse comportamento é uma tendência para o futuro? Como é viver num motorhome aqui no Brasil? Quanto custa? Como é feito? É perigoso? Como que faz para cozinhar, tomar banho, usar a energia elétrica? São muitas perguntas respondidas.

E mais: será que tem motorhome aqui na Bahia? Claro que sim. Encontramos não só famílias baianas que partiram para uma casa andante como também uma oficina especializada na fabricação delas. É a SAM Veículos de Lazer, em Vitória da Conquista.

Para o podcast, ouvimos Maiquel e Djéssica Fischer, criadores do canal Virando Mundo; Achiles Finardi e Margaret Santos, criadores do canal Viver Sem Roteiro; e Samir Chequer, proprietário da oficina de motorhomes SAM Veículos de Lazer, em Vitória da Conquista

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.