Motorista avança em multidão durante festa e atropela 18 pessoas na Bahia

Dezoito pessoas ficaram feridas ao serem atropeladas por um carro que invadiu uma festa que acontecia na rua em João Dourado, no norte da Bahia, na noite de sábado (20). O motorista foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O motorista, que não teve nome divulgado, tem 24 anos e tinha sinais de embriaguez quando avançou com o carro na direção da multidão, que acompanhava a festa, organizada pela prefeitura.

Em nota, a prefeitura da cidade diz que a Polícia Militar estava acompanhando o evento, que se encaminhava para o fim, quando "um automóvel invadiu o circuito e partiu em direção ao público atropelando as pessoas".

A festa acontecia em comemoração a algumas inaugurações feitas no município, celebrando também o final do mandato da prefeita interina.

Imagens gravadas por testemunhas mostraram o pânico no momento em que o carro avança nos pedestres, com correria. As pessoas chegaram a virar o carro para impedir que o motorista fugisse dirigindo.

"Deu ruim, deu ruim! O cara saiu atropelando todo mundo aqui. Os caras estão capotando o carro dele aqui. Chegou o Samu agora para socorrer as vítimas. O motorista saiu atropelando o pessoal no meio da galera", diz uma testemunha que filmou a a situação após o atropelamento.

A Polícia Militar conseguiu dispersar a multidão, que ameaçava agredir o motorista, e prendeu o condutor.

A festa acontecia perto de uma praça, com direito a trio elétrico, com muita aglomeração.

O motorista preso foi levado para a delegacia de Irecê. O carro que causou o acidente não está no nome do condutor. A prefeitura diz que há suspeita que o carro seja roubado, mas a polícia não confirma oficialmente.

Os feridos foram atendidos pelo Samu. Das 18 vítimas encaminhadas ao Hospital Municipal, 17 tiveram apenas escoriações leves. Uma das pessoas foi transferida com trauma cranioencefálico para o Hospital Regional da Chapada, em Seabra.

A prefeitura da cidade diz ainda que está acompanhando a situação e vai prestar toda assistência aos feridos.