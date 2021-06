Motorista de app é flagrado transportando 50kg de maconha em Feira

Um motorista de aplicativo que não teve a identidade divulgada foi flagrado transportanto 50 quilos de maconha em Feira de Santana, na noite de terça-feira (1°). Ele foi preso por policiais da 2ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana e confessou que receberia a quantia de R$ 2 mil para transportar o entorpecente.

O motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e deve ser encaminhado a audiência de custódia, da Justiça. O titular da 2ª DT/Feira, delegado Alisson de Carvalho, disse que o material foi localizado durante uma abordagem, que tinha como objetivo apurar tentativas de homicídio, na Avenida Noide Cerqueira. "A droga estava no banco traseiro do carro, distribuída em tabletes", disse o delegado. O material será submetido à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).