Motorista de carreta é flagrado dirigindo bêbado no Recôncavo Baiano

A Polícia Rodoviária Federal flagrou o condutor de uma carreta Scania trafegando embriagado na BR 101, em trecho do município baiano de Sapeaçu, no Recôncavo Baiano, no último domingo (24).

Os agentes federais foram alertados, por volta das 09h50, de que o condutor de uma carreta apresentava comportamento duvidoso, com indícios de embriaguez e estava realizando diversas ultrapassagens proibidas, gerando perigo de dano aos demais usuários da rodovia.

Diante da denúncia, a equipe localizou a carreta e identificou o seu condutor. Logo após o seu desembarque do veículo, os policiais constataram fala desconexa, sinais de cansaço e odor etílico em seu hálito. Posteriormente, ele foi submetido ao teste de alcoolemia (bafômetro) cujo resultado aferiu 0,42 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando a embriaguez.

Aos policiais, o homem de 39 anos, reconheceu suas atitudes imprudentes e admitiu ter ingerido bebida alcoólica momentos antes de iniciar a direção.

Diante dos fatos ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local para os procedimentos cabíveis.

Além de detenção por crime de trânsito, a multa por alcoolemia custa R $2.934,70, valor que é duplicado em caso de reincidência. Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses.