Motorista de carreta é retirado com vida das ferragens após acidente

O motorista de uma carreta ficou ferido após colidir no fundo de outra carreta, nesta sexta-feira (22). Ele ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado por bombeiros. O acidente aconteceu no início da noite, na BA-460, próximo a Luís Eduardo Magalhães e nas imediações do povoado de Placas.

Vítima ficou presa na cabine (Foto: Bombeiros/ Divulgação)

O Corpo de Bombeiros informou que por conta do estado da cabine foi necessário utilizar várias ferramentas de desencarceramento para conseguir retirar o motorista em segurança. Combustível e outros materiais ficaram espalhados na via após o acidente e a região permaneceu interditada até a limpeza. Os Bombeiros não informaram o tempo total em que a obstrução.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuaram no resgate e encaminharam o homem para uma unidade de saúde. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Bombeiros militares do 2º SGBM/Luís Eduardo Magalhães pertencente do 17°GBM/Barreiras fizeram o resgate e as causas do acidente estão sendo investigadas.