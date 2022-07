Motorista é preso com comprimidos de rebite e arma na BR-101

Um motorista foi preso no sábado (23) com 12 comprimidos de anfetaminas, conhecida popularmente como "rebite", em Nova Viçosa, na Bahia. Ele também estava com uma arma de fogo. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda detectou um excesso de cerca de 10 toneladas na carga de granito transportada pelo caminhão.

O flagrante aconteceu no KM 920, na BR-101, no trecho da cidade de Nova Viçosa.

Quando o veículo foi parado, a fiscalização notou que a carga transportada não tinha nota fiscal. Também estava com excesso de cerca de 10 toneladas no peso. O motorista de 36 anos foi questionado se tinha algo ilícito no veículo e acabou confessando que usava anfetaminas. Ele indicou o local em que estavam guardados 12 comprimidos.

Os policiais resolveram então fazer uma busca mais detalhada no veículo e encontraram uma pistola e dois carregadores.

O homem foi levado para a delegacia de Teixeira de Freitas, assim como o material apreendido.