Motorista invade casa, mata morador atropelado e deixa três feridos na Bahia

Um carro invadiu uma casa, atropelando quatro pessoas e deixando uma delas morta em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, na noite de domingo (9). Todas as vítimas são da mesma família. A polícia investiga a possibilidade do motorista ter causado o atropelamento de maneira intencional por não aceitar o fim do relacionamento.

O caso foi registrado no bairro Santa Cruz, por volta das 22h. O motorista atingiu a parte da frente da casa, derrubando o portão e parte do muro.

O morto foi identificado como Narcísio Costa. Os feridos são adolescentes de 12 a 14 anos. Todos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Luís Eduardo Magalhães e não há detalhes sobre o estado de saúde.

O motorista fugiu a pé depois da batida. Ele foi identificado como Quesley Sá Teles Pinheiro. A suspeita é que ele queria atingir a ex-companheira, que não ficou ferida - ela mora na casa vizinha.