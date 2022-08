Motorista invade concessionária com carro e atinge quatro veículos 0 km em Jacobina

O motorista de um carro desgovernado invadiu uma concessionária de veículos, destruiu a fachada de vidro do estabelecimento e bateu em quatro carros novos que estavam em exposição no salão da loja, que fica me Jacobina, no norte do estado. O motorista fugiu logo depois do acidente, mas já foi identificado pela polícia.

O acidente aconteceu por volta das 3h, na Avenida João Fraga Brandão, no bairro Peru. O carro envolvido no acidente, um VW Fox, placa OZK5G33, foi abandonado no local após o acidente. A própria concessionaria removeu o veículo e entregou para perícia.

Segundo a Polícia Civil, a 1ª DT/Jacobina investiga o dano causado na concessionária. O condutor fugiu logo após o acidente, porém já foi identificado e segue sendo aguardado para mais esclarecimento na delegacia. A polícia não confirmou se o motorista estava em alta velocidade.