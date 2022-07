Um homem morreu em acidente na sexta-feira 922) na BA-130, perto do Trevo de Potiraguá, entre Itapetinga e Itororó, na Bahia.

Um caminhão-baú e um carro bateram, segundo informação da Polícia Rodoviária Estadual. Depois do choque, os dois veículos pegaram fogo. As causas do acidente ainda são investigadas.

O motorista do carro de passeio não conseguiu sair e morreu carbonizado. Ele não teve nome divulgado. O outro motorista teve ferimentos leves.