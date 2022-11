Motorista por app é preso ao fugir com menino no carro após mãe não conseguir pagar corrida

Um motorista de transporte por aplicativo foi preso por sequestrar um menino de 14 anos em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu nesta sexta-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar, a mãe do adolescente solicitou um carro por aplicativo para buscá-lo na escola e levá-lo para casa. A confusão começou na hora do pagamento. A mulher pediu para fazer uma transferência via PIX, pois não tinha dinheiro em espécie, e o homem não aceitou.

Diante da confusão, o motorista resolveu fugir do local com o adolescente dentro do carro, sem informar para onde ia. A mãe acionou a polícia e os dois foram encontrados.

O homem foi detido na Avenida Mário Epingaus, no mesmo município, após uma denúncia.

Segundo informações da Polícia Civil, o garoto está com familiares e fora de perigo. Já o homem vai passar por exames de lesões corporais e ficará à disposição do Poder Judiciário. Ele responde pelos crimes de sequestro e cárcere privado.