Motorista que atropelou e matou agente da Transalvador diz que não lembra do acidente

Franklin Nascimento, considerado pela polícia como o responsável por atropelar e matar o agente da Transalvador, Jailton Pereira do Nascimento, de 53 anos, prestou depoimento na 9º Delegacia de Polícia, na Boca do Rio, nesta segunda-feira (2). Em sua versão, o motorista confessou que estava dirigindo o veículo, negou estar acima do limite de velocidade e afirmou que não lembra o que ocorreu após a batida, apenas de ter sido socorrido por testemunhas.

Durante o depoimento, Franklin alegou que não conhece Luis Fabiano, proprietário do carro que dirigia.

Franklin saiu de capacete e não deu entrevista (Foto: Emilly Tifanny Oliveira/ CORREIO)

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Thiago Pinto, o suspeito realizava o pagamento das parcelas, referente ao veículo, para uma pessoa que comprou o carro de um terceiro. Nenhuma das pessoas citadas por ele tiveram os nomes divulgados pelo delegado.

"Ele havia ido buscar a namorada no bairro Imbuí e, ao entrar na Avenida Paralela, dentro dos limites legais da velocidade, ele não se recorda mais de nada até ser socorrido por populares", disse o delegado em entrevista à imprensa após o depoimento.

Além de Franklin e sua namorada, estavam no carro outras três pessoas, ainda não identificadas.

O homicídio culposo foi descartado pelo delegado, em decorrência do crime de trânsito. O suspeito será indiciado pelos crimes de homicídio doloso, omissão de socorro e evasão do local do crime. Antes disso, ele já havia sido preso por receptação e roubo.

Ainda de acordo com Thiago Pinto, a prisão de Franklin foi negada pela Justiça. Após o depoimento de hoje, o delegado afirmou que vai reforçar o pedido e, até lá, o ele vai responder em liberdade.

O testemunho de Franklin estava marcado para acontecer na última sexta-feira (29), quando o acusado informou que se apresentaria à justiça, mas não ocorreu, porque ele não compareceu à delegacia.

Nesta segunda, ele se apresentou acompanhado do advogado. Ambos não aceitaram dar entrevista ao CORREIO.

Ainda na semana passada, o dono do carro, Luiz Fabiano, contou que não era ele quem estava dirigindo o veículo no momento. Luiz afirmou ainda que tinha deixado o veículo na garagem de um amigo.

O acidente aconteceu no dia 27 de abril, por volta das 22h, na Avenida Paralela. O condutor do veículo provocou uma batida, que atropelou o agente Jailton Pereira do Nascimento, de 53 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista fugiu sem prestar atendimento à vítima.

*Com supervisão da subchefe de reportagem Monique Lôbo