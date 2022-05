Motorista tenta desviar de corpo caído em via e capota carro em São Paulo

Um motorista capotou na Marginal Tietê, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (12), depois de perder o controle da direção ao desviar de um corpo que estava caído na pista.

Os bombeiros contam que a ocorrência teve início quando um outro motorista bateu o carro contra a mureta do viaduto do Complexo Viário Heróis, o Cebolão. A vítima caiu da ponte, que passa por cima da Marginal.

A motorista que estava trafegando na via de baixo fez uma manobra para tentar desviar do homem que caiu. O veículo perdeu o controle e capotou.

O homem que caiu da ponte morreu no local. A motorista do segundo carro ficou ferida, mas foi resgatada com vida e não há mais detalhes sobre o atual estado de saúde.

Ainda não se sabe o que causou o acidente inicial.