Motoristas de aplicativo fazem protesto na entrada do Aeroporto de Salvador

Um protesto de motorista de aplicativos deixa o trânsito lento na Avenida Ten. Frederico Gustavo dos Santos, na entrada do Aeroporto de Salvador. A Transalvador informou que monitora a situação.

Os motoristas reclamam de cobranças constantes de multas na região do aeroporto. "Completamente fechado, parou tudo. Motorista por aplicativo em protesto contra aquilo que entendem ser um abuso da Transalvador, aplicando multas indiscriminadamente", diz o motorista e influencer Claudio Sena, que postou imagem do bambuzal congestionado nas redes sociais.

Ontem à noite, um ato similar causou congestionamento na entrada do aeroporto, com passageiros descendo dos carros e optando por ir andando. "Situação da manifestação dos Uber. Os passageiros que estão pagando o preço da falta de concordância da Transalvador com o profissional. Perseguindo, multando. Os passageiros pra não perder o voo estão indo andando", diz um motorista.

Em nota, a Transalvador e a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) dizem que não foram procurados pela categoria para debater reivindicações, mas que estão abertos para analisar a viabilidade de pedidos dos motoristas, ao lado da concessionária responsável por administrar o local.

A Semob realiza operações para combate de transporte clandestino de passageiro no local e a Transalvador fiscaliza a área para ordenar o fluxo e garantir o livre acesso ao aeroporto, seguindo o que manda o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), diz ainda a nota.

"Vale frisar que as áreas destinadas ao embarque e desembarque de passageiros estão devidamente sinalizadas, inclusive informando o tempo de tolerância permitida para tal ação. Além disso, sempre que é identificada uma infração de trânsito por parte de motoristas de aplicativo, estes são orientados sobre a irregularidade, sendo autuados caso não atendam as orientações dos agentes. O ordenamento destas áreas é uma prática necessária e comum nos demais aeroportos do país", afirma a Transalvador.

Denúncias sobre irregularidades e abusos nas ações de agentes devem ser protocoladas com a Transalvador ou Semob, para então serem averiguardas, destacam os órgãos.