Motoristas de aplicativo fazem protesto por vacinação em Salvador

Motoristas por aplicativos fazem um protesto nesta terça-feira (15) em Salvador. Eles pedem para ser incluídos no plano de vacinação contra a covid-19, além de melhores condições de trabalho. Até o final de maio deste ano, em média 50 profissionais morreram em virtude do coronavírus em Salvador, estima o Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (SIMACTTER).

O protesto passa agora na Avenida Tancredo Neves. De acordo com a Transalvador, o trânsito está bastante congestionado na região, especialmente nos arredores do viaduto Nelson Bahia. Há também engarrafamento por conta da situação na Avenida Paralela. A orientação é para que quem puder evite a região no momento, por conta da lentidão.

Presidente do sindicato, o vereador Átila do Congo (Patriota) lembra que a Câmara Municipal aprovou o projeto 75/2021 que inclui os motoristas de app como serviço essencial. “Os motoristas por aplicativo levam passageiros a qualquer hora, inclusive, trabalhadores da saúde para hospitais e ficam sem perspectiva de serem imunizados. Só aqui em Salvador mais de 25 mil motoristas se arriscam e deixam seus familiares vulneráveis para poder atender a população”, afirma.

Entre outras reivindicações, os motoristas também querem chamar atenção sobre melhores tarifas e condições de trabalho, além apelar para a sensibilização do governador Rui Costa (PT) sobre a proposta de indicação enviada pela Câmara sobre a isenção em até 50% a taxa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), nos exercícios de 2021 e 2022 para os motoristas por aplicativo da Bahia.