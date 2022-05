Motoristas de ônibus de Salvador recebem curso capacitação sobre segurança no trânsito

Em meio ao mês de conscientização para um trânsito seguro com a campanha 'Maio Amarelo', a Prefeitura de Salvador iniciou, nesta quarta-feira (18), um curso em forma de capacitação voltado para os motoristas de ônibus da capital baiana.

A ação é realizada através do Movimento Salvador Vai de Bike, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e as empresas que administram os consórcios de ônibus da cidade.

"O Motorista Vai de Boa foi uma da primeiras campanhas idealizadas, planejadas e realizadas pelo Movimento Salvador Vai de Bike, lá em 2014. A ação pioneira hoje se repete em outras capitais do país. Acreditamos que chegou a hora de retomarmos a ação com o objetivo de alcançar, dessa vez, mais três mil motoristas de ônibus. Pessoas fundamentais no trânsito e na mobilidade de nossa cidade. Levando aos motoristas, uma nova visão, do ponto de vista do ciclista, e buscando sempre a segurança tanto para motoristas quanto para ciclistas de Salvador", destacou Isaac Edington, Presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

O primeiro curso foi ministrado nesta quarta para cerca de 100 motoristas, no Auditório da Grande Garagem 3, em Campinas de Pirajá. Durante a ação, os motoristas aprenderam sobre a importância da segurabilidade do trânsito e sobre a necessidade da intermodalidade mas grandes cidades, entre outros itens que abordados.

Os motoristas ainda passaram por um simulado prático onde se posicionaram como ciclistas enquanto um ônibus passa ao lado da bicicleta onde eles estavam, tentando levar de forma lúdica e prática a sensação de vulnerabilidade dos ciclistas em meio ao trânsito e a importância de ter cautela ao dividir o espaço com as bikes nas vias da cidade.

Ainda no mês de maio serão ministrados mais dois cursos, um na quinta-feira (19) e outro na sexta-feira (20), ambos na Plataforma Transportes, a partir das 8h. Neles são aguardados mais 130 motoristas. A Campanha "Motorista Vai de Boa" teve sua primeira edição realizada entre 2014 e 2018 e volta a ser realizada agora em 2022, com agenda programada entre maio e novembro. Ao todo, a Prefeitura espera capacitar mais de três mil motoristas.

Serviço

Data: 18/05

Horário: 15:00

Local: Auditório Grande Garagem 3

Endereço: Estrada Lobato-Campinas, nº62- Campinas de Pirajá CEP: 41.275-004

Ponto de Referência: Próximo ao Colégio Municipal Campinas de Pirajá)

Participantes: 100 pessoas

Data: 19/05/22

Horário: 08:00h

Local: Plataforma Transportes (Unidade G2 Axé)

Endereço: Estrada de Pirajá, Nº 243 - Pirajá - Cep.: 41.290-000

Ponto de Referência: Praça de Pirajá, ao lado da antiga empresa Barramar.

Participantes: 30 pessoas

Data: 20/05/22

Horário: 08:00h

Local: Plataforma Transportes (Unidade G1 Praia Grande)

Endereço: Avenida Afrânio Peixoto, S/nº - Itacaranha - Cep.: 40.713-580

Ponto de Referência: Antiga empresa Praia Grande Transportes.

Participantes: 100 pessoas