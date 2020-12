Motoristas de transporte escolar receberão benefício do Salvador por Todos

A categoria dos motoristas de transporte escolar passou a integrar a lista de profissionais aptos a receber o benefício do Salvador por Todos, no valor de R$270. O benefício faz parte do pacote de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.

A resolução que libera o benefício à categoria foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) após projeto aprovado pelos vereadores e enviado pelo Executivo à Cãmara. Na resolução também foi estabelecido que o montante repassado à categoria será suspenso no mês subsequente ao retorno das aulas presenciais, ainda sem data prevista.

Para ter direito, o beneficiário terá que ter inscrição efetuada até 20 de março deste ano nos cadastros municipais. O auxílio é ofertado pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), também a trabalhadores informais e pessoas em situação de rua atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Os condutores de transporte coletivo escolar receberão o benefício na conta corrente.

As demais categorias beneficiadas com o programa Salvador Por Todos são de ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, guardadores de carro, recicladores, baleiros, taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo, além de pessoas em situação de rua.

Para verificar se possui direito a receber o recurso e quando pode sacar a quantia, é necessário que o trabalhador acesse o site Salvador por Todos. É possível efetuar a consulta digitando o CPF ou Número de Identificação Social (NIS).