Mototaxista reage a assalto e briga com ladrão na Caixa D'Água

Um assaltante disparou contra um mototaxista na tarde da segunda-feira (25), durante uma tentativa de roubo na Rua Manoel Drummond, no bairro da Caixa D'Água. Um vídeo que mostra a cena foi divulgado nas redes sociais.

Segundo a TV Bahia, as informações são de que o homem anunciou o assalto ao mototaxista no final de uma corrida que começou no Largo do Tamarineiro. A moto não aparece nas imagens - ela estava próxima, segundo uma testemunha. Quando o mototaxista foi cobrar a corrida, o passageiro teria anunciado o roubo, dando início à briga.

No vídeo gravado, é possível ouvir disparos e ver o motociclista se esquivando. A vítima grita "pega ladrão", mas o atirador sai correndo.

Não há confirmação se o mototaxista chegou a ser atingido.

Mototaxista reage a assalto e briga com ladrão na Caixa D'Águahttps://t.co/BJWrcOCgvL



Vídeo mostrou disparos e correria pic.twitter.com/PV3zSaLnRF — Jornal Correio (@correio24horas) July 26, 2022