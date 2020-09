Mototaxistas têm até esta sexta-feira (4) para retirar cesta básica

Mototaxistas regulamentados e inscritos na Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador têm até essa sexta-feira (4), das das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, para retirada das cestas básicas, benefício ofertado para a categoria com intuito de minimizar as perdas econômicas durante o período da pandemia. A entrega dos kits de alimentos iniciada na última segunda-feira (31), na sede do órgão, em Amaralina, já beneficiou 3.787 condutores. A distribuição ao longo da semana ocorreu de forma escalonada, de acordo com o número de alvará.



Nesta-sexta-feira (4) a entrega é para aqueles que não conseguiram cumprir o calendário e resgatar o benefício na data estabelecida. Na segunda-feira (31), a entrega foi feita para os mototaxistas que possuem os alvará de M-0001 a M-0030. Na terça-feira (1º), receberam o benefício os profissionais com registros que vão da M-0031 a M-0660. Já na quarta (2), a entrega contemplou condutores dos alvarás M-0601 a M-0900. Na quinta, (03) de M-0901 a M-1265.



Documentação necessária

Para receber a cesta básica é preciso levar os seguintes documentos: alvará de circulação, crachá de identificação e um documento pessoal com foto (RG ou CNH). Como medida de proteção contra a disseminação do coronavírus, o acesso às dependências da Semob só é permitido o com o uso da máscara. Por se tratar de um órgão público, trajes como bermudas e camisetas não são permitidos para adentrar à sede da Semob.