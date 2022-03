Moura Dubeux apresenta o Vivant, novo empreendimento no Caminho das Árvores

Viver em harmonia com a natureza e a cidade. Essa é a proposta do Vivant Caminho das Árvores, o novo empreendimento que foi lançado pela incorporadora Moura Dubeux, no bairro do Caminho das Árvores, na capital baiana. Com apartamentos de três suítes e 116m², possui alguns diferenciais como, por exemplo, dois acessos: de pedestres pela Rua Clara Nunes, no Loteamento Aquarius e o outro, pela Alameda das Catabas, para pedestres e veículos, através de uma portaria em via exclusiva, com entrada controlada.

Com platôs zen e kids, barbecue e pet, integrado a um mini bosque exclusivo, onde o verde é protagonista, o novo morador terá um caminho repleto de experiências em que a sensação de proximidade com a natureza se dará por meio de um paisagismo ecológico, com espécies nativas da mata atlântica, incluindo árvores frutíferas e plantas de variadas cores que atrairão pássaros e polinizadores para o empreendimento, e dará, ainda, acesso à Praça Aquarius. O Vivant possui diversas outras opções de lazer externo como piscina adulto com raia de 22 metros, espaço gourmet, hidromassagem e piscina infantil, além de parque infantil, salão de festas, quadra esportiva com quiosque barbecue. Confraria, lounge teen com diversas opções de jogos e entretenimento, brinquedoteca, espaço fitness e crossfit, pet care e coworking também farão parte do novo local.

Vivant Caminho das Árvores, lançamento da Moura Dubeux, no bairro do Caminho das Árvores (Foto: divulgação)

“Com essa vida sempre agitada que levamos, todos estão à procura de mais leveza. Viver no Caminho das Árvores é estar cercado de facilidades, já que o bairro oferece um mix completo com shoppings, escolas, faculdades, supermercados, restaurantes e praças”, explica Christiano Polillo, Gerente de Incorporação da Moura Dubeux. E acrescenta: “Começamos o ano com mais um lançamento, reforçando nosso comprometimento com os clientes e com a cidade, oferecendo mais um empreendimento inovador. O Vivant é mais uma opção de moradia com qualidade e diferenciais Moura Dubeux que o soteropolitano merece", diz.

Mantendo o foco em desenvolver projetos sustentáveis, o empreendimento possui o maior nível de certificação sustentável da prefeitura de Salvador, o SELO OURO do IPTU VERDE. O empreendimento com o registro de incorporação devidamente arquivado no 6° cartório de imóveis de Salvador já iniciou a sua comercialização.

Responsáveis pelo projeto

Com duas unidades por andar e duas vagas de garagem por apartamento, o Vivant foi pensado para encantar e superar as expectativas. Modernidade, sofisticação e conforto inspiram o projeto dos apartamentos.

“Projetar o Vivant foi uma daquelas oportunidades que abraçamos com muita garra. O bairro, o terreno, a localização perfeita em um endereço nobre de Salvador. Isso nos inspirou ainda mais a criar, junto com a Moura Dubeux, este grande projeto diferenciado para cidade”, contam André Sá e Francisco Mota, arquitetos do projeto.

Para Rogério Menezes, responsável pela ambientação, a palavra foi aconchego quando pensa no projeto. “Meu objetivo é projetar as áreas comuns para que elas sejam uma extensão do lar de cada morador e que eles sintam prazer em aproveitar cada canto que seu condomínio oferece, tendo a mesma experiência de conforto que encontram dentro do seu apartamento.”

O paisagismo é da Cardim Arquitetura Paisagística, de Ricardo e Alessandra Cardim. “Desenvolvemos um paisagismo para que as pessoas se sintam mais próximas da natureza, reconheçam sua identidade e valorizem as belezas das plantas brasileiras, tão raras no nosso paisagismo.

Nova loja

Para os interessados em conhecer mais detalhes do Vivant, a Moura Dubeux está com nova loja situada no Piso L1, ao lado da Bacio di Latte, no Salvador Shopping. Consultores de vendas estarão à disposição para mais informações.

Sobre a Moura Dubeux

A companhia é uma das principais empresas do mercado imobiliário do Nordeste, com crescimento constante nos últimos anos. A Moura Dubeux foi eleita, em 2021, como a 15ª melhor incorporadora do Ranking da Engenharia Brasileira, sendo a única empresa nordestina nas 50 primeiras posições.