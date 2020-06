Movimento pela Prevenção: universidade doa protetores faciais em Salvador

O Centro Universitário UniFTC de Salvador realiza nesta quinta (4) a doação de mais de 250 protetores faciais, também conhecidos como Face Shield, usados por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais de saúde que estão atuando no combate ao novo coronavírus, em Salvador. A iniciativa faz parte do Movimento pela Prevenção implementado pela Rede UniFTC, visando promover ações focadas na prevenção, solidariedade e promoção da saúde diante da pandemia mundial da Covid-19.

Cerca de 40 pessoas, entre alunos e professores do curso de Sistema da Informação, receberam treinamento especializado e se revezaram na confecção e montagem dos equipamentos, gerados por meio de uma impressora 3D de última geração. As máscaras foram produzidas com materiais específicos como aro de ABS e visor de polietileno que facilitam a higienização e aumentam a vida útil do equipamento. Ao todo, a Rede UniFTC já doou mais de 1000 protetores faciais com a atuação das unidades de Juazeiro, Petrolina, Itabuna, Feira de Santana, Eunápolis e Vitória da Conquista.

A estudante Monique da Silva Pestana é uma das voluntárias do projeto. “Achei a iniciativa da instituição maravilhosa e logo topei participar. Eu adoro me envolver em projetos e este, em especial, teve a minha atenção total pois é o mínimo que posso fazer na situação atual para poder ajudar”, diz ela, que está no 3º semestre do curso.

Entre as instituições beneficiadas estão o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, referência estadual no atendimento de diversas especialidades clínicas e que desde o dia 23 de março tem acolhido pacientes diagnosticados com o novo Coronavírus. Também serão beneficiados o Hospital Martagão Gesteira, referência no tratamento à crianças e adolescentes com câncer, e o Hospital Municipal de Salvador.

“É importante que todos possam fazer a sua parte. Só assim esse momento vai passar e poderemos estar juntos novamente. Essa é a hora de pensar no coletivo, de agregar. E não poderia deixar de participar. Temos certeza que esse movimento pela prevenção ajudará a salvar muitas vidas”, afirma o reitor da UniFTC, Edilson Barbuda.

Movimento pela prevenção

Além das Face Shield, o Movimento pela Prevenção, projeto desenvolvido pela Rede UniFTC, também disponibilizou álcool em gel e sabonete líquido para hospitais e postos de saúde, promoveu doações de cestas básicas e livros para instituições filantrópicas.

“Esse é o reflexo do nosso comprometimento, do nosso respeito com o próximo. É o que somos, está em nosso DNA. Estamos em constante movimento e o nosso objetivo é romper os muros, é estar onde a comunidade precisa, é ser um apoio constante. O Movimento pela Prevenção reflete todo esse momento que estamos vivendo e estamos muito honrados de fazer parte dessa corrente do bem”, destaca Barbuda.

