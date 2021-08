MP-BA pede prisão preventiva de acusado de tentar matar a médica Sattia Lorena

Foto: Reprodução

O Ministério Público estadual (MP-BA), por meio do promotor de Justiça Davi Gallo, solicitou nesta quarta-feira (4) que a Justiça decrete a prisão preventiva do médico Rodolfo Cordeiro Lucas pela tentativa de homicídio da médica Sattia Lorena Patrocínio Aleixo no dia 20 de julho de 2020, no bairro de Jardim Armação, em Salvador.

Segundo o órgão, Rodolfo foi denunciado pelo MP-BA por crime de feminicídio na modalidade tentada, em razão do denunciado ter praticado as agressões físicas contra sua então companheira por razões de condições do sexo feminino, decorrente de violência doméstica e familiar.

Denúncia

No dia 20 de julho do ano passado, por volta das 0h30, a promotoria afirma que Rodolfo Cordeiro, após agredir fisicamente sua então companheira Sattia Lorena, empurrou-a na direção da janela do quarto do casal do apartamento residencial situado no 5º andar do Edifício Serra do Mar.

Conforme o documento, o acusado teria forçado que as mãos da médica que a mantinha dependurada na janela se soltassem, o que provocou sua queda de uma altura de 15,5 metros, causando-lhe graves ferimentos.

O promotor de Justiça Davi Gallo ressaltou que o motivo do crime foi torpe, pois a “ação criminosa foi precedida de ameaças pelo agressor em face da vítima, reiterados momentos antes do desfecho trágico, e as quais decorreram do sentimento de posse e da não aceitação da ruptura do relacionamento pelo agressor”.

Gallo complementou que a vítima não teve qualquer chance de defesa, pois foi enforcada e agredida pelo denunciado, desvencilhando-se em determinado momento e permanecendo em pé em cima da cama do quarto do casal. "Nesse momento, acuada, teria sido empurrada pela janela e tido suas mãos desprendidas pelo denunciado do local que apoiava quando tentava se segurar, caindo em seguida", explica nota do MP-BA.

Nesta quinta-feira (5), às 10h, promotores que cuidam do caso darão mais detalhes sobre o inquérito em coletiva de imprensa na sede do órgão, no bairro de Nazaré. O evento contará com teletransmissão.