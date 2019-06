MP intensifica cerco sobre base do Bahia, Vitória, Ypiranga e Galícia

As divisões de base dos quatro maiores times de futebol de Salvador viraram novamente alvos do cerco montado pelo Ministério Público do Estado (MP) para investigar as condições de adolescentes que atuam como atletas no Bahia, Vitória, Galícia e Ypiranga. No último dia 30, o MP decidiu instaurar inquéritos civis com objetivo de dar seguimento às apurações sobre os níveis de segurança em espaços que abrigam jogadores dos clubes baianos com até 18 anos, distribuídos em quatro categorias: sub-14, sub-15, sub-17 e sub-20. A ação coordenada pela 3ª Promotoria de Justiça da Infância e Adolescência da Capital foi iniciada em fevereiro, no rastro da tragédia no Ninho do Urubu, onde um incêndio provocou a morte de dez atletas do Flamengo.

cartão amarelo



Cartão amarelo

À época, o MP anunciou que iria vistoriar o Fazendão, a Toca do Leão e as instalações do Galícia e Ypiranga. Dos quatro, o Bahia foi o único a realizar obras completas de requalificação e segurança contra incêndio nos alojamentos da base, concluídas há quatro meses.

Céu nublado

Após meses de crescimento no turismo em Salvador, líderes do setor preveem um novo ciclo de queda a partir deste mês. O pessimismo tem relação direta com o aumento no preço das passagens aéreas para a cidade, causado pela crise da Avianca. A estimativa leva em conta o volume de reservas abaixo da expectativa para a Copa América, que terá cinco jogos na capital, e a diminuição do fluxo de passageiros no Aeroporto de Salvador.

Ladeira abaixo

Pelo que vimos, a redução de embarques e desembarques no aeroporto deve ser de 20% nos próximos meses. E ficará nesse patamar até que a inércia para atrair novas companhias aéreas seja vencida. É muito duro trabalhar com turismo diante de tantos problemas”, criticou o presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), Sílvio Pessoa.

Ponto de escape

Os prognósticos negativos para o turismo podem ser revertidos caso a empresa chilena Sky Airlines confirme a montagem de uma base em Salvador, como noticiado pela Satélite no último dia 25.

Bom pra dois

O relatório das contas de 2018 do governador Rui Costa (PT), aprovadas com ressalvas pelo TCE ontem, aponta favorecimento na liberação de emendas para parlamentares do próprio partido e do PSD. Do total pedido pelos deputados do PT e PSD, foram pagas 25% e 19% das verbas, respectivamente. O resto levou de 0% a 10%, incluindo siglas governistas de destaque, como o PP, com 8%.

Vida de réu

A ministra do Supremo Cármen Lúcia negou habeas corpus impetrado pelo vereador José Trindade (sem partido) para tentar trancar a ação penal à que responde por calúnia e injúria contra o prefeito ACM Neto (DEM). Há três anos, Neto ofereceu queixa-crime contra Trindade por causa de postagens nas redes sociais consideradas pelo prefeito como “caluniosas”.

Dia D

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) será julgado pelo Supremo no próximo dia 14 o âmbito do processo referente ao bunker de R$ 51 milhões descoberto pela Lava Jato em Salvador. O julgamanento foi incluído na pauta pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

"A Bahia possuía uma das melhores agências de defesa agropecuária entre todos os estados e vem perdendo status, chegando ao penúltimo lugar no ranking nacional. É preciso tomar atitudes urgentes. O assunto é grave"

Deputado Estadual Tiago Correia, do PSDB, ao cobrar a revitalização da Adab em meio ao reaparecimento do mormo, doença infectocontagiosa que não era registrada na Bahia desde 2013 e ressurgiu em Canudos.