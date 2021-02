MP vai oferecer denúncia contra o “Cartel das Placas” em até 15 dias

O Ministério Publico do Estado (MP) vai oferecer à Justiça em até 15 dias a denúncia sobre o “Cartel das Placas” que atuava no Detran há mais três décadas, desarticulado no último dia 10 em ação conjunta com as polícias Civil e Rodoviária Federal. No momento, promotores que atuam no Gaeco, grupo do MP voltado a combater organizações criminosas, estão perto de concluir o pedido de ação penal contra integrantes do esquema montado para dominar o mercado de emplacamento na Bahia. A lista é encabeçada pelos empresários Adriano Muniz Decia e Catiucia de Souza Dias, presos preventivamente na operação. Ambos são acusados de comandar o cartel por meio de uma rede de empresas de fachadas abrigada em torno da Associação Baiana de Estampadores de Placas Veiculares.

Batom no colarinho

Na denúncia, o MP anexará provas de que o sistema era adulterado para beneficiar o esquema. Os investigados responderão, a princípio, por crimes de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Nova rodada

O ministros que compõem a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vão julgar no próximo dia 3 um pacote de recursos apresentados por alvos da Operação Faroeste contra decisões recentes do relator do caso na Corte, Og Fernandes. Desde 1º de fevereiro, quando o STJ retornou do recesso, Fernandes vem aplicando sucessivos revezes ao réus da Faroeste.

Fila no pé do Caboclo

Entre as quais, o relator da Faroeste negou pedido da desembargadora presa Maria do Socorro Barreto Santiago para ter mais tempo nas conversas com advogados, além de encontros por videoconferência, e manteve afastados por mais um ano outros três desembargadores e dois juízes suspeitos de vender sentenças na Justiça baiana.

Grita no atoleiro

Empresários e líderes do agro pressionam o governo do estado para reformar a BA-460, que liga o município de Luís Eduardo Magalhães ao estado do Tocantins e se tornou grande escoadouro da soja produzida no Oeste baiano. Nos últimos meses, alegam, a rodovia se tornou intransitável.

Dos dois, um!

Deputados da bancada da Bahia na Câmara apostam que, caso o governo Jair Bolsonaro, demore muito a apresentar uma proposta para estender o auxílio emergencial, o Congresso tomará a dianteira e fechará rapidamente acordo para aprovar a retomada do benefício. Na avaliação de parlamentares ouvidos pela Satélite, o Ministério da Economia ainda bate cabeça para achar de onde sairá a verba que vai bancar a conta, mas o Legislativo já se mostrou disposto a impor um caminho se o Planalto não indicar alternativas razoáveis em curto prazo.

Farinha pouca

Parte da bancada do estado acha ainda que o centrão se esforçará para o Congresso definir o caixa do auxílio. Tudo para evitar que ele seja pago também com emendas e repasses de obras em redutos do grupo.